Inter, Brozovic si infortuna con la Croazia: le sue condizioni

Il centrocampista nerazzurro al 18' ha sentito dolore sul retro della coscia sinistra dopo una scivolata: è stata immediata la sostituzione con Majer . Quello che sembra un problema al flessore sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico della Nazionale croata per stabilire i tempi di recupero: da Milano attendono con una certa apprensione, in vista delle prossime cruciali sfide della squadra di Simone Inzaghi .

Brozovic: si teme uno stiramento, doppia sfida con il Barcellona a rischio

Brozovic, uscito zoppicante dal campo, non giocherà in ogni caso contro la Roma alla ripresa del campionato perché squalificato, ma è a rischio per il big match di Champions League contro il Barcellona, in programma il 4 ottobre a San Siro. Secondo quanto riportano i media croati si teme uno stiramento, che lo terrebbe fuori per alcune settimane. Il giocatore è un fedelissimo di Inzaghi, che in questa stagione lo ha schierato sempre titolare.