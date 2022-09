Barcellona-Inter, scatta la vendita per il settore ospiti

La Champions League per l' Inter entra nel vivo dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco per 2-0 e il successo esterno con identico punteggio contro il Viktoria Plzen : i nerazzurri , ora, si preparano alla doppia sfida contro il Barcellona . Dopo l’andata a San Siro del 4 ottobre, la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata nella trasferta al Camp Nou di mercoledì 12 ottobre alle 21.

Barcellona-Inter, singolo biglietto a 59 euro: si parte dai soli abbonati

Il singolo biglietto, acquistabile al costo di 59 euro, sarà personale e non cedibile e disponibile nella sezione "Trasferte" di Inter.it (https://trasferte.inter.it) dove è possibile trovare il calendario con le differenti fasi di vendita. Eventuali ulteriori biglietti residui saranno in vendita da martedì 27 settembre e saranno acquistabili, in disponibilità limitata, anche dai possessori della tessera "Siamo Noi".