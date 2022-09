Inter, la difesa è sotto assedio e il Psg non molla Skriniar

MILANO - C'è una difesa da sistemare. In campo, per fare in modo che gli avversari non segnino più ogni partita, e fuori, per evitare di perdere a zero o svendere i propri top player . Skriniar, De Vrij e Bastoni nei prossimi giorni e nelle prossime settimane saranno al centro di molti discorsi. Tattici, ma non solo. E di riflesso saranno coinvolti anche Acerbi e Dumfries . Vi spieghiamo il perché.

Lo slovacco e l'azzurro sono ritenuti da Inzaghi i due elementi chiave per rialzare il muro nerazzurro della scorsa stagione. Distratti da un'estate nella quale entrambi hanno fatto i conti con discorsi di mercato (soprattutto il primo), hanno visto calare il proprio rendimento, hanno commesso errori non da loro e hanno pure mostrato parecchio nervosismo (soprattutto il secondo). Milan rientrerà oggi alla Pinetina per allenarsi con i compagni dopo l'impegno con la nazionale di domenica, Alessandro magari passerà per una seduta di scarico dopo il rientro nella notte con il charter azzurro. Di fatto Inzaghi avrà cinque giorni per provare a tirarli a lucido . Fisicamente e psicologicamente. Con la Roma e il Barcellona (doppio incrocio) alle porte, servono al top. Basto sotto il profilo del futuro è a posto perché ha firmato il rinnovo, Skriniar no e la scadenza del 30 giugno 2023 è sempre più vicina. Un summit era stato ipotizzato durante la sosta e invece è molto più probabile che sia messo in calendario dalla prossima settimana in poi. Perché l'agente dello slovacco dovrebbe essere a Milano per Inter-Barcellona. Di certo la corte del Psg è ancora insistente e può darsi che a gennaio lo sceicco torni a farsi sentire con un'offerta al ribasso rispetto ai 70 milioni proposti a fine agosto. Cosa farà l'Inter a quel punto? Dipende da se avrà convinto o no il calciatore a firmare il prolungamento. La proposta che gli verrà sottoposta, a livello di stipendio fisso, sarà simile a quelle di Martinez (6,2) e Brozovic (6,5); poi saranno aggiunti gli immancabili bonus. Pareggiare l'offerta dei francesi, però, è impossibile per la società di Zhang. Marotta e Ausilio contano sulla voglia di Skriniar di restare (in passato la sbandierava a ogni occasione; adesso invece...). Prima del Mondiale molte cose saranno più chiare, ma quella di metà novembre non è una deadline. L'Inter farà il possibile per non perdere o svendere un suo top player.

Come alla Lazio

De Vrij è ancora più in bilico. In campo e fuori. Il club gli ha comunicato da tempo che intende rinnovare il contratto e adesso i dirigenti aspettano di incontrare Rafaela Pimenta, che rappresenta l'olandese dopo la scomparsa di Raiola. Il rendimento non esaltante di Stefan e il fatto che nelle ultime due partite sia scivolato in panchina a vantaggio di Acerbi non aiuta. Ironia del destino, nel 2018 era stato proprio “Ace” a sostituirlo alla Lazio, quando De Vrij aveva scelto di andar via a parametro zero dalla società di Lotito (e di firmare con l'Inter), e Francesco era stato acquisto dai biancocelesti versando 10 milioni (più 2 di bonus) al Sassuolo. Adesso sono nella stessa squadra, ma difficilmente giocheranno insieme. E siccome al momento Acerbi offre più garanzie (al netto della carta d'identità: tra i due ci sono quattro anni di differenza), attenzione alle scelte future.

Dumfries e Singo

L'ex Psv continua a essere nel mirino del Chelsea, intenzionato a prenotarlo già a gennaio per averlo la prossima stagione. O almeno così spera l'Inter che non intende privarsi a stagione in corso di un titolare inamovibile (Denzel è partito nell'undici iniziale le ultime 8 gare filate). In viale della Liberazione hanno individuato da tempo Singo come possibile sostituto per il 2023-24, ma fare certi discorsi adesso è considerato prematuro.