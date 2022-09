Inter, Dimarco alla Perisic

Finora all'Inter Dimarco è stato utilizzato più da marcatore nella difesa a tre che da quinto di sinistra. Era nei tre dietro a Lecce , con la Cremonese , quando è entrato contro il Milan , con il Toro e quando è subentrato a Udine, più nello spezzone in Champions con il Bayern . Ha invece fatto il laterale mancino con lo Spezia e all'Olimpico contro la Lazio . I numeri dicono che Inzaghi finora lo ha preferito come arma tattica: parte nei tre della difesa perché è bravo a impostare, rapido a portare avanti la palla e intelligente nell'inserirsi negli spazi. Tutto vero e inequivocabile. Ciò premesso, le prestazioni che ha sfoderato in azzurro hanno spinto il tecnico di Piacenza a riflettere, anche perché sull'out sinistra ha l'Inter ha un problema: Gosens non è ancora sui suoi livelli e Darmian va meglio sulla corsia opposta. Da sabato in poi Dimarco sulla fascia mancina può essere una bella iniezione di personalità, spinta, corsa e cross.

Tanta qualità

Federico è rientrato nella notte tra martedì e ieri con il charter azzurro e, come Acerbi, Bastoni e Barella, ha ricevuto da Inzaghi una giornata di relax per ricaricare le batterie (l'ha trascorsa in famiglia). Oggi sarà regolarmente ad Appiano, con il morale a mille dopo la bella prova con l'Italia e i complimenti di Mancini ("E' stato bravissimo perché ha attaccato e difeso senza mai fermarsi. Ha un piede davvero pulito"). Era stato proprio il Mancio, durante la sua seconda esperienza interista, a farlo esordire dal 1' in nerazzurro nell'amichevole contro il Bayern Monaco a Shanghai: fece il terzino sinistro e contro Douglas Costa non furono rose e fiori. Da allora (aveva 17 anni), è cresciuto molto in fase di copertura, ma la specialità della casa è rimasta il calcio: crossa benissimo su punizione o angolo, ma anche in velocità, dalla trequarti o arrivando sul fondo. Non ha la fisicità e la qualità del Perisic versione 2021-22 (impossibile da ritrovare uno così), ma in un'Inter che a sinistra non trova una soluzione affidabile, Dimarco ha tutto per essere l'uomo giusto. A Budapest, dove è entrato nella storia firmando la rete azzurra numero 1.500 (la sua prima...), lo si è capito chiaramente e una notte così non se la dimenticherà per un po'. Da ieri però Federico ha la testa "sintonizzata" solo sulla squadra del suo cuore, quella per cui tifava da bambino: aiutarla a uscire dal momento difficile ed esultare sabato dopo il 90' sotto quella Curva Nord, dove ha passato tante domenica da ragazzo, è ciò che sogna di più.