Inter, confronto squadra-tifosi ad Appiano Gentile alla vigilia della Roma

Inter, i tifosi incontrano la squadra alla vigilia della Roma

Dopo l’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa di Simone Inzaghi, infatti, una delegazione della Curva Nord ha chiesto ed ottenuto un confronto con i giocatori e con l’allenatore piacentino. Obiettivo quello di trasmettere la propria vicinanza al gruppo, che nella “gerarchia” dei colpevoli secondo la tifoseria viene dopo la società, ma anche l’importanza della partita contro la formazione allenata da José Mourinho, nella quale l’Inter dovrà cercare di tornare alla vittoria per avvicinarsi al meglio alla sfida chiave nel girone di Champions League in programma martedì contro il Barcellona, ma soprattutto per non perdere troppo terreno in campionato dalle prime della classe.

Inter-Roma, Lukaku ancora out

Il tecnico della Roma, grande ex del pomeriggio di San Siro, sarà squalificato e quindi in tribuna dopo l’espulsione subita contro l’Atalanta prima della sosta, ma non per questo i giallorossi, che si presenteranno alla gara con un punto di vantaggio sull’Inter, saranno meno agguerriti per quello che, classifica alla mano, è al momento uno scontro diretto per la zona Champions League. Inzaghi sarà privo, oltre che di Marcelo Brozovic, squalificato e infortunato, anche di Romelo Lukaku, il cui rientro dopo la distrazione muscolare subita a fine agosto è destinato a slittare.