Mkhitaryan contro la sua ex, la Roma: “I miei idoli? Zidane e Baggio”

Henrikh Mkhitaryan oggi affronterà per la prima volta la sua ex squadra, la Roma, ed è stato il protagonista del Matchday Programme in cui ha rivelato chi sono i suoi idoli, ma non solo. Oggi il centrocampista sogna di dare un dispiacere a Mourinho per ridare all'Inter la vittoria dopo il ko di Udine (il terzo in sette giornate)