Inter di Inzaghi: senza Brozovic è notte fonda

Inter, per Inzaghi Marcelo Brozovic è più di un regista: è un vero e proprio talismano. Quando non c'è, si spegne la luce in tutti i sensi. Anche contro la Roma mancava e, puntualmente, i nerazzurri sono usciti dal campo senza i tre punti. Di più: sconfitti per 2-1 dopo essere andati in vantaggio con Dimarco.

Inter: senza Brozovic, solo due pareggi Da quando c'è Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, quindi dal campionato scorso, in quattro occasioni è mancato Brozovic e l'Inter – in queste circostanze – non è mai riuscita a vincere. Lo score dice due pareggi e due sconfitte, compresa quella di ieri contro Mourinho. L'ultima volta che erano arrivati i tre punti era il 22 maggio del 2021, contro l'Udinese, nella passerella scudetto. Ma l'allenatore era Antonio Conte.