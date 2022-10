Inter, ansia per Lautaro Martinez: oggi i controlli

MILANO - Attenzione a lamentarsi quando piove, perché poi finisce che può pure diluviare… E così, dopo aver perso Lukaku (a rischio anche per la gara con il Sassuolo), adesso l’Inter trema anche per Lautaro. L’argentino, infatti, è uscito dal campo toccandosi il flessore della coscia. Sicuramente, quella con la Roma è stata una partita dispendiosa e per di più il “Toro” era rientrato solo mercoledì sera dalla trasferta negli Stati Uniti con la Seleccion. Insomma, potrebbe anche trattarsi di un semplice affaticamento, ma in ogni caso le sue condizioni andranno verificate oggi alla Pinetina. Superfluo sottolineare quanto diventerebbe ancor più impervio affrontare il Barcellona, martedì sera, senza Lukaku e senza Lautaro.

Quando torna? Come premesso, inoltre, lo stop di Big Rom rischia di prolungarsi a tempo indeterminato. «Non sono fiducioso per il Sassuolo», ha ammesso Inzaghi. Significa che ora l’obiettivo diventa il ritorno con il Barcellona, o addirittura il match con la Salernitana del 16 ottobre. Vorrebbe dire 10 gare saltate da parte dell’innesto più importante del mercato estivo, l’elemento destinato a fare la differenza e a riportare lo scudetto in nerazzurro: non può essere un alibi o una giustificazione per l’attuale situazione, ma una complicazione sì. Tutta da verificare, poi, la condizione atletica con cui si ripresenterà. Inter, crisi senza fine: la rabbia social dei tifosi, spopola l'#Inzaghiout