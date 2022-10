Lo sguardo di Inzaghi dopo il Var è uguale a un celebre meme: social scatenati

Così, nella buona e nella cattiva sorte, in coincidenza di vittorie importanti o di sconfitte fragorose subite dai nerazzurri sotto la gestione del successore di Antonio Conte, la rete si è divertita a trasformare in meme alcune mimiche facciali di Inzaghi molto elouquenti. La sofferta, ma alla fine vincente, serata contro il Barcellona non ha fatto eccezione, offrendo anzi agli internauti la possibilità di scovare una somiglianza in effetti spiccata e calzante cogliendo una smorfia di Simone Inzaghi nei concitati minuti finali della partita contro i catalani.

L'Inter batte il Barcellona tra le polemiche

Ecco allora che lo sguardo a metà tra il preoccupato e il rassegnato con cui l’ex tecnico della Lazio ha vissuto i secondi del possibile ricorso al Var da parte dell’arbitro Vincic per il presunto fallo di mano di Dumfries nell’area dell’Inter negli ultimi secondi della partita è stato avvicinato a quello di un altro meme, tra i più celebri e utilizzati su Twitter.

Inter-Barcellona, Inzaghi diventa un meme

Il parallelo tra il viso di Inzaghi e quello del suo illustre “predecessore” è diventato subito virale sul web, tanto in Italia quanto in Spagna, dove è stato dato ampio risalto alle proteste del Barcellona per il mancato richiamo del Var Van Boekel nei confronti dell’arbitro centrale per giudicare l’intervento di Dumfries e in generale per la direzione della partita da parte della sestina arbitrale. Negli occhi timorosi di Inzaghi la stampa spagnola ha letto un’ammissione di colpa, uno sguardo definito “onesto” in vista della possibile concessione di un rigore che avrebbe potuto permettere al Barcellona di pareggiare rovinando la notte che per l’Inter è stata invece quella del rilancio dopo le quattro sconfitte nelle prime otto partite di campionato.