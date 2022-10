Inter, infortunio per Correa: risentimento al tendine del ginocchio

Non è un momento fortunato per gli attaccanti dell'Inter. Ai problemi di Romelu Lukaku e alla condizione fisica non perfetta di Lautaro, si aggiunge infatti l'infortunio riportato da Joaquin Correa ieri sera durante la partita contro il Barcellona, vinta dai nerazzurri per 1-0 grazie alla rete sul finre del primo tempo da parte di Hakan Calhanoglu.