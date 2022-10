Bastoni e la bufera social post Inter-Barça: ecco la sua risposta alle accuse

MILANO - Intervistato in esclusiva da Sportmediaset, Alessandro Bastoni ha voluto fare chiarezza sulla sua celebrazione per la vittoria dell' Inter contro il Barcellona in Champions League , dopo le numerose minacce ricevute dai tifosi del club blaugrana sotto il post pubblicato su Instagram nell'immediato post partita di San Siro: "Non c'era nessun motivo di prendersela né con Gavi, protagonista di quella azione, né con il mondo del Barcellona", ha spiegato il giovane difensore.

Bastoni-Barcellona, come nasce la polemica

Subito dopo la vittoria nerazzurra a San Siro, con gol decisivo di Calhanoglu nel recupero del primo tempo, Bastoni ha pubblicato uno scatto di un contrasto con il talento blaugrana Gavi sul proprio profilo Instagram, accompagnato dalla didascalia "vittoria di cuore e carattere". Chi non ha preso affatto bene il gesto del difensore nerazzurro, interpretandolo come un atto di scherno, è stato soprattutto il quotidiano catalano Sport, che tra le proprie colonne ha commentato così l'episodio: "Bastoni ha gonfiato il petto dopo un match in cui il protagonista principale non è stato lui, ma l'uomo vestito in modo diverso dai 22 giocatori. Il giocatore deve essere andato negli spogliatoi seccato perché la prima cosa che gli è venuta in mente di postare è stata una provocazione a Gavi e a tutti i tifosi quando tra l'altro l'Inter non ha matematicamente messo al sicuro il passaggio agli ottavi. Come si dice, 'quando sputi ti cade sempre addosso', e con la gara di ritorno da giocare vedremo se questa massima non si avvererà ancora con Bastoni".