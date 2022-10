Inter, in porta c'è Onana: Handanovic fuori per scelta tecnica

Simone Inzaghi ha deciso: Onana sarà il titolare anche in campionato dopo aver difeso la porta dell'Inter in Champions League. Samir Handanovic, storico numero uno nerazzurro, oggi al Mapei Stadium contro il Sassuolo si accomoderà dunque in panchina, anche a causa di alcune indecisioni nelle ultime partite. L'Inter in campionato prova a ripartire dunque anche con questo cambio.

Inter: è la fine dell'alternanza in porta? E' presto per dire se questa sarà la fine dell'alternanza nel ruolo di portiere che finora ha visto Onana numero uno nelle notti europee e Handanovic al suo posto quando si tornava a giocare in campionato. Un'eventualità che, solo pochi giorni fa, sembrava reale, almeno fino ai Mondiali in Qatar.