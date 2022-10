Inter, Dzeko: "I 100 gol? Dovevano essere 103, di sicuro invito la squadra a cena"

REGGIO EMILIA - L'Inter torna a vincere in campionato espugnando il Mapei Stadium per 2-1 grazie alla doppietta di Edin Dzeko. Una doppietta storica per l'ex Roma visto che ha raggiunto i gol numero 100 e 101 in carriera in Serie A, queste le sue parole ai microfoni di Dazn dopo il successo contro il Sassuolo: "Magari una partita così tre o quattro settimane fa l’avremmo persa. Non abbiamo fatto una grande partita anche per meriti del Sassuolo, non era facile vincere dopo tante sconfitte in campionato ma volevamo confermarci dopo il Barcellona. Alla fine contano sempre i punti - aggiunge - Prima della partita ci siamo detti che non ci dobbiamo vergognare a stare dietro ed aspettare ogni tanto. Spesso volevamo troppo con il pressing e prendevamo gol, ma serve vincere. Abbiamo sofferto tutti insieme, volevamo la vittoria e alla fine credo sia meritata".