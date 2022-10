Inter, Lautaro si sblocca dopo 47 giorni in Serie A

Lautaro Martinez ha esultato in modo particolare dopo la rete che ha sbloccato al 14' il match contro la Salernitana. Il Toro argentino, infatti, non segnava in Serie A da 47 giorni, era a digiuno da otto incontri (dalla partita del 30 agosto, 3-1 alla Cremonese a San Siro). Troppi per un attaccante come lui che, prima, aveva viaggiato quasi al ritmo di una rete a match. Evidentemente, però, il Camp Nou gli aveva ricaricato le pile: a Barcellona, infatti, la punta sudamericana aveva ritrovato il gol (quello del 2-1) e aveva fornito anche l'assist del 3-2 a Gosens.