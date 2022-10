Inter, Mkhi-Calha-Barella: l’azione del 2-0 manda in tilt i social!

Social estasiati dal 2-0 dell' Inter alla Salernitana , firmato da Barella . Nato da un'azione da manuale, con tacco di Mkhitaryan e assist al bacio di Calhanoglu . Tifosi che già si erano goduti la rete dell'1-0 con il dentro-fuori di Dumfries-Barella e il tiro di destro, dopo lo stop di sinistro, da lontano da parte di Lautaro . Al 2-0, però, i social sono andati letteralmente in tilt.

Barella torna Barellik con l'istinto da killer in area di rigore: dribbla l'avversario e poi batte Sepe sul primo palo. C'è chi scrive: “La palla di Calhanoglu e il gol di Barella: semplicemente calcio”. Su Twitter, un altro utente cinguetta: “Madre mia che azione, che assist di Calhanoglu e che gol di Barella. Calcio semplicemente”.

E poi ancora: “Il recupero e l’assist di Calhanoglu, il tacco di Mkhitaryan, la sponda di Lautaro, il controllo di Barella”. L'azione sintetizzata alla perfezione. “Questo gol dell'Inter è un capolavoro di tecnica calcistica”. C'è anche chi fa paragoni: “Quando Tonali fa un gol così fatemi un fischio. Barella nella top 3 dei centrocampisti europei, mostruoso”.

Insomma, piovono applausi per Barella e per l'Inter: come è lontana la crisi, ormai.