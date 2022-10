Lautaro: "Aver vinto anche con la Salernitana vuol dire tanto"

Dopo la sbornia di complimenti per il 3-3 di Barcellona, c'era il rischio che l'Inter volteggiasse troppo in alto, dimenticandosi che bisogna dare continuità ai risultati anche contro le cosiddette 'piccole'. Invece, la Salernitana è stata battuta 2-0, con un gol per tempo, e con Lautaro Martinez protagonista come al Camp Nou.