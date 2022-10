L'agente di Lautaro: “All'Inter dà sempre tutto e porta tranquillità”

E' tornato goleador con la prodezza del Camp Nou, contro il Barcellona, e con la rete sblocca risultato contro la Salernitana a San Siro. Lautaro Martinez è di nuovo 'on fire' e l'Inter non può che trarne giovamento. L'agente dell'argentino, Alejandro Camano, non vuole però sentir parlare di “ritorno” del Toro dal momento che non se n'era mai andato.