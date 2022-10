Juve-Inter: Curva Nord nerazzurra diserta la trasferta, ecco perché

La Curva Nord dell' Inter , il cuore più caldo del tifo nerazzurro, non parteciperà alla trasferta di Torino contro la Juve del prossimo 6 novembre. Incontro in programma all'Allianz Stadium. La partitissima, il derby d'Italia, verrà disertata completamente e l'annuncio è apparso oggi sui canali social della tifoseria. Dove viene spiegato anche il perché di questa scelta.

Queste le parole scelte della Curva per annunciare la decisione: “La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest'anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juve Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti".