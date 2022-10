Lukaku: vicinissimo il rientro in gruppo, vede la Fiorentina

Romelu Lukaku: cresce l'ottimismo sul rientro dell'attaccante tra i convocati per la sfida che l'Inter dovrà affrontare sabato al Franchi contro la Fiorentina. Anche oggi il belga non si è allenato in gruppo, ma con tutta probabilità lo farà da domani. Oggi ha infatti svolto un lavoro propedeutico al rientro insieme ai compagni.

Lukaku: in panchina con la Viola, in campo in Champions La tabella di marcia per Lukaku appare ora più chiara. Domani Inzaghi deciderà se convocarlo per Firenze dove, dopo due mesi di assenza, al massimo andrà comunque in panchina. Il rientro sarà graduale, per averlo titolare nella successiva partita di Champions League contro il Viktoria Plzen, dove i nerazzurri sperano di festeggiare la matematica qualificazione agli ottavi di finale della competizione.