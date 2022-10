Inter, presentata la terza divisa "totally yellow": verrà indossata già a Firenze?

L'Inter ha ufficialmente presentato la terza divisa che indosserà nel corso della stagione 2022-2023. Annuncio su cui c'era parecchia attesa, non tanto per la curiosità sulle cromie, quanto per la "questione sponsor". Ebbene, il marchio Digitalbits, in odore di cancellazione, è invece regolarmente presenze a centro maglia, che si presenta in tinta completamente gialla con bordi delle maniche e colletto (a giro) nerazzurro. Potrebbe darsi che venga utilizzata già nel match del "Franchi" contro la Fiorentina.