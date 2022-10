Il Barça gioca dopo l'Inter: tifosi furiosi sui social

L'Inter scende in campo alle 18:45 contro il Viktoria Plzen, il Barcellona alle 21 contro il Bayern Monaco. Non c'è concomitanza tra le due partite e, considerando, che nerazzurri e blaugrana sono in lotta per il secondo posto nel girone – che vuole dire qualificazione agli ottavi di finale di Champions League – la polemica dei tifosi viaggia sui social. Il motivo? Il Barcellona scenderà in campo già sapendo il risultato dell'Inter.

Inter: Barcellona al Camp Nou per vedere i nerazzurri Xavi ha convocato la squadra al Camp Nou alle 18:45 per vedere insieme Inter-Viktoria Plzen. Ricordiamo che un successo di Lautaro e compagni significherebbe qualificazione matematica fin da stasera, quindi forse le polemiche sono un po' esagerate. Ma probabilmente arrivano da lontano anche queste, non solo dall'orario. Non si sono spente ancora, infatti, quelle arrivata dalla Catalogna dopo l'arbitraggio di San Siro.