Lukaku, il piano Inter per averlo dall'inizio contro la Juve

Contro il Vitkoria Plzen ha giocato gli ultimi dieci minuti, accolto dal boato di San Siro, ed è riuscito anche a trovare la via del gol, ma Romelu Lukaku non è ancora al top e non potrebbe esserlo dopo due mesi di assenza dai campi di gioco. L'Inter ha però un piano per poterlo presentare dal primo minuto nel derby d'Italia contro la Juve del 6 novembre.