"Minacciati dagli ultras e cacciati dalla curva": retroscena shock in Inter-Samp

Le immagini di Inter-Samp hanno fatto il giro del mondo ed è facile capire perché. Alla notizia della morte del capo ultras Vittorio Boiocchi, ucciso in strada da almeno cinque colpi d'arma da fuoco, è calato il silenzio sulla Curva Nord che ha prima ritirato gli striscioni e poi è andata via via svuotandosi. Quello che sembrava un gesto di rispetto collettivo e condiviso ha però un retroscena clamoroso svelato da alcuni utenti sui social che erano presenti sugli spalti di San Siro per la sfida poi terminata 3-0 per i nerazzurri.