Programma Inter: sosta mondiale a Malta, poi forse sfida tra fratelli Inzaghi

Dopo un ballottaggio con Dubai e l'Arabia Saudita, l'Inter ha definitivamente scelto Malta come ritiro durante la sosta di campionato per i Mondiali in Qatar. Si sta definendo anche il programma. I nerazzurri saranno a Malta nella prima settimana di dicembre, con partenza intorno al 4-5 del mese. Alla fine, è stata scartata pure l'Arabia Saudita, dove pure la squadra di Simone Inzaghi giocherà la finale di Supercoppa italiana contro i cugini del Milan il 18 gennaio a Ryad.