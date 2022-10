Inter, Lukaku si ferma ancora: niente Juve e Mondiali a rischio

Non c’è pace per i top club di Serie A sul fronte infortuni. Se in casa Juventus c’è preoccupazione per il nuovo stop subito da Paul Pogba, questa volta di natura muscolare, che potrebbe impedire al francese di scendere in campo prima della pausa per i Mondiali, guai grossi si registrano anche in casa Inter a causa della ricaduta muscolare subita da Romelu Lukaku.