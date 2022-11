Inter, caso Boiocchi: disposta l'autopsia sul corpo dello storico capo ultras

Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto l'autopsia sul corpo Vittorio Boiocchi , 69 anni, storico capo ultrà dell' Inter ucciso a colpi di pistola sabato sera in via Fratelli Zanzottera nel quartiere periferico del Figino, da due persone in sella a uno scooter. Secondo l'indagine, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dal pubblico ministero, di certo ad ammazzare Boiocchi sono stati due professionisti.

Inter, morte storico capo ultras Boiocchi: disposta l'autopsia

L'ipotesi è che si sia trattato di un agguato per regolare vecchi conti. Al momento gli investigatori stanno analizzando, tra l'altro, le poche telecamere della zona in cui è avvenuto l'omicidio e hanno ascoltato una decina di persone, tra cui i familiari e l'amico di Boiocchi che l'altra sera lo ha accompagnato in moto a casa: l'uomo avrebbe spiegato di non aver visto nulla. Gli altri testimoni che si trovavano in via Zanzottera, da quanto si è saputo, avrebbero visto "brandelli" della scena dell'assassinio. Il capo ultrà, che era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato ferito a morte da due dei cinque colpi esplosi da una semiautomatica calibro 9X21, uno al fianco e l'altro al collo.

Inter, morte ex capo ultras Boiocchi: regolamento di conti, non si esclude nessuna pista

Si indaga a tutto campo. Gli investigatori della Digos non tralasciano nessun particolare, dagli ambiti personali e a presunti debiti della vittima, per risalire agli autori dell'agguato e al movente che ha armato la loro mano. Dopo l'interrogatorio, nelle ore immediatamente successive al delitto, dell'attuale leader della curva nerazzurra Andrea Beretta, nelle scorse ore sono stati convocati in Questura altri noti esponenti della curva interista, tra cui Nino Ciccarelli, leader dei Viking già arrestato nel 2019 per gli scontri prima di Inter-Napoli in cui è rimasto ucciso Daniele Belardinelli. Ascoltato anche l'amico che l'altra sera ha accompagnato Boiocchi in moto a casa: l'uomo ha spiegato di non aver visto nulla.