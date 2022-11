Inter: individuati gli ultras che hanno costretto i tifosi a lasciare la Curva Nord

Inter, individuati gli ultras che hanno costerro i tifosi a la sciare la curva nella gara con la Sampdoria

Altri approfondimenti sono in corso su due chiamanti che hanno contattato il 112 Nue per lamentare, un'ora circa dopo i fatti, di essere stati allontanati dagli spalti. Si stanno rintracciando alcuni autori delle segnalazioni sui social per circostanziare gli episodi lamentati.

Inter, proseguono le indagini sul caso Boiocchi

Sul caso Boiocchi vero e proprio invece, nelle ore immediatamente successive al delitto, sono stati sentiti il leader della curva nerazzurra Andrea Beretta, e altri noti esponenti della curva interista, tra cui Nino Ciccarelli, leader dei Viking già arrestato nel 2019 per gli scontri prima di Inter-Napoli in cui è rimasto ucciso Daniele Belardinelli. Ascoltato anche l'amico che l'altra sera ha accompagnato Boiocchi in moto a casa: l'uomo ha spiegato di non aver visto nulla.