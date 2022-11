Svuotamento Curva Inter: notificati quattro Daspo

Nuova svolta per il caso relativo allo svuotamento della curva dell’ Inter durante la partita contro la Sampdoria, imposto dagli ultras per onorare la memoria del capo tifoso Vittorio Boiocchi , scomparso poche ore prima.

Caso Inter-Sampdoria, in arrivo i primi Daspo

Come riporta l’Ansa, quattro persone sarebbero state identificate e verranno raggiunte nelle prossimeore dal Daspo. L’invidividuazione è stata effettuata dalla Digos attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti all’interno delllo stadio.. Sono in corso anche approfondimenti su due spettatori che hanno chiamato il 112 per lamentare di essere stati allontanati dagli spalti.

Inter-Sampdoria e il caso ultras: i fatti

Secondo quanto fatto sapere dalla questura di Milano, tutto si era svolto regolarmente sabato sera fino a quando, dopo la notizia della morte di Boiocchi, colpito da alcuni colpi di arma da fuoco, la Curva ha deciso di ritirare gli striscioni esposti e di smettere di incitare la squadra. Poi, alla fine del primo tempo, una parte della Nord ha iniziato a svuotarsi, operazione che è stata conclusa nella ripresa con lo svuotamento pressoché totale del secondo anello verde, in base a quanto si è appreso dopo coercizioni ed intimidazioni da parte di una decisione di tifosi nei confronti di alcuni sostenitori nerazzurri.