Inter, Curva Nord svuotata con la forza: Daspo a 4 ultrà, stop striscioni e tamburi

Caso Curva Nord: decisi 4 Daspo da 5 anni a 1 anno

Lo sgombero forzato dalla Curva Nord aveva suscitato immediatamente clamore in rete, con le testimonianze di tanti tifosi che hanno descritto gli atti intimidatori e le violenze subite, anche alla presenza di donne e bambini. Tra gli ultrà puniti, un 52enne residente in provincia di Varese, pregiudicato e già destinatario di precedente Daspo, per il quale è stato emesso un Daspo di 5 anni; un 31enne milanese già indagato dalla Questura di Napoli per il possesso di artifizi pirotecnici utilizzati durante l'incontro Napoli-Inter e un 18enne milanese che, mentre esortava in modo deciso i tifosi a lasciare il settore, ne ha strattonato e spinto uno fino a farlo cadere a terra per i quali sono stati emessi due Daspo di 2 anni. Infine è stato punito anche un 22enne incensurato cui è stato comminato un Daspo di 1 anno.

Inter-Bologna, divieto di striscioni e tamburi

Non solo i Daspo: in occasione del match contro il Bologna in programma mercoledì prossimo, la Questura di Milano, su indicazione indicazione del Comitato ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, ha imposto il "divieto di accesso ed esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi nella Curva Nord".