Inter, Brozovic in gruppo: è recuperato per la Juve

Marcelo Brozovic torna abile e arruolato. E dunque convocabile per il big-match di domenica sera contro la Juve a Torino. Il regista croato, oggi, ha svolto l'intera seduta con i compagni di squadra dell'Inter dopo aver lavorato, giovedì, parzialmente in gruppo. Toccherà ora a Simone Inzaghi scegliere se e quanti minuti fargli giocare all'Allianz Stadium. Inizialmente, si accomoderà presumibilmente in panchina.