Dzeko gran riserva. E ora vede il 2024

MILANO - Ancora protagonista a 36 anni e mezzo. Era difficile immaginarlo alla luce di come Dzeko aveva concluso la scorsa stagione, vale a dire con il freno a mano tirato. Comprensibile, tenuto conto dei molti minuti trascorsi in campo: sesto tra tutta la rosa nerazzurro, mentre il suo compagno di reparto, Lautaro, aveva chiuso decimo. Per di più, il grande colpo del mercato interista era stato il ritorno di Lukaku. Ovvero uno che, da sano, in nerazzurro aveva giocato praticamente sempre. Beh, nella sua avventura bis a San Siro, la salute è proprio ciò che è mancato a Big Rom: di nuovo a fermo ai box, per una ricaduta, dopo essere stato fermo già due mesi.

Che numeri Insomma, per Inzaghi è stato automatico puntare su Dzeko. E le risposte del bosniaco sono andate probabilmente oltre le previsioni. Ha giocato almeno una parte (la media è di 57') di tutte le 18 partite ufficiali della stagione finora, ben 11 da titolare. Tanto da essere all’ottavo posto per tempo di impiego, quindi solo poco meno rispetto ad un anno fa. Ma soprattutto il suo rendimento è stato quasi sempre di ottimo livello. Lo certificano i 6 gol, distribuiti in modo uguale tra campionato e Champions. Già ma proprio in terreno europeo si è vista la miglior versione del “Cigno di Sarajevo”. Ha messo la sua firma con una doppietta nel 4-0 al Viktoria Plzen (perforato anche all’andata) che ha consegnato all’Inter la matematica qualificazione alla seconda fase. Ed è stato un prim'attore anche nel decisivo 3-3 conquistato in casa del Barcellona. Pur senza segnare al Nou Camp, è risultato un ingranaggio fondamentale nell’impianto disegnato da Inzaghi.

Primi trofei E allora Dzeko dovrà esserlo anche nell'Inter che domenica affronterà la Juventus. Evidentemente, toccherà ancora a lui affiancare Lautaro in attacco per tentare il blitz all’Allianz. Il tecnico nerazzurro lo ha preservato per un’ora contro il Bayern, anche perché era uscito ammaccato dal match con la Sampdoria. Al suo posto ha giocato Correa, che, per usare un eufemismo, ha tutt’altro che incantato: dubbi azzerati, quindi. Tanto più che quella con i bianconeri sarà una battaglia e Dzeko è certamente più adatto del “Tucu” a calarsi in quel tipo di clima. Nei quattro incroci dello scorso anno è stato sempre titolare. Il bosniaco ha segnato nel primo, l’andata in campionato, l’unico finito in parità. Gli altri si sono chiusi tutti con vittorie dell’Inter. Due delle quali hanno regalato a Edin i suoi primi trofei italiani: Supercoppa e Coppa Italia.