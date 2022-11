Dalmat brutale: "Odio la Juve, Inter devi vincere"

Juve-Inter come una guerra. Così la vede Stephan Dalmat , ex centrocampista francese dei nerazzurri, che ha voluto dare a modo suo un incitamento speciale alla sua squadra con un post su Instagram. Stasera, la formazione di Simone Inzaghi giocherà all'Allianz Stadium, dove l'anno scorso riuscì a vincere.

Profondamente interista anche a distanza di anni, Dalmat lascia trasparire tutti i suoi sentimenti anti juventini nel post sul social: “Aspettiamo questa partita da una settimana, è troppo importante per due motivi: primo, perché è la Juve e io odio questa squadra come tutti voi. Secondo, stasera abbiamo l'obbligo di vincere: siamo due punti sopra e possiamo mandarli a meno cinque”.

Non è una partita normale il derby d'Italia: “Parlando di calcio, sarà una guerra, una partita fondamentale. Noi siamo in un buon momento, abbiamo fatto molto bene nelle ultime gare. Sarà una sfida combattuta, ma bisogna ottenere i tre punti, così come contro Bologna e Atalanta. Poi ci sarà e il Mondiale e dopo inizierà un altro campionato, in cui l'Inter dovrà rimontare il Napoli. Intanto vinciamo stasera, io seguirò il match da casa davanti alla tv, indosserò la maglietta e la metterò anche a mio figlio".