Juve, Inzaghi è la bestia nera

MILANO - Inzaghi l’anti-Juve. Ovvio che sia un’etichetta difficile da sostenere, tenuto conto che il bilancio delle sfide con la Signora è comunque negativo: 7 vittorie contro 9, in 18 incroci. Ma resta l’allenatore che ha sconfitto i bianconeri più volte in quest'ultimo periodo. Inoltre 4 trofei della sua bacheca personale (2 Supercoppe con la Lazio , una Supercoppa e una Coppa Italia con l’Inter) sono arrivati affrontando la Juve in finale. E la serie è aperta, visto quello che è successo l’anno scorso, tra gennaio e maggio: 2-1 a San Siro con rete di Sanchez al 120’ per sollevare la Supercoppa, 4-2 ai supplementari, con doppietta di Perisic, per festeggiare la Coppa Italia all’Olimpico. In mezzo c’è stato pure il successo all’Allianz in campionato. Significa che se l’Inter facesse saltare il banco anche questa sera, Inzaghi farebbe un poker che avrebbe del clamoroso. Peraltro, l’unico allenatore nella storia dell’Inter capace di vincere più di una volta in casa della squadra bianconera è stato Helenio Herrera, corsaro in tre occasioni. Nel caso Simone arriverebbe subito dopo il “Mago ”.