Inter, la delusione di Inzaghi: "Sconfitta immeritata, regalati due gol alla Juve"

Inzaghi: "Sconfitta che brucia, commessi errori imperdonabili"

Simone Inzaghi incassa così la quinta sconfitta in campionato, quarta su quattro scontri diretti, vede interrompersi una striscia di 24 gare consecutive a segno in Serie A che durava dal febbraio scorso e forse dice definitivamente addio alla possibilità di tornare a inserirsi nella lotta scudetto. Il Napoli è a +11, ma a rendere scuro il volto di Inzaghi nell'intervista del dopo gara ai microfoni di DAZN è soprattutto il modo in cui il ko di Torino è maturato: "Perdere un altro scontro diretto fa male, evidentemente ci manca qualcosa in questo tipo di partite, ma il calcio è questo. Oggi la Juve ha fatto tre tiri e due gol, noi tante conclusioni, ma non abbiamo segnato. L’anno scorso forse abbiamo vinto senza meritarlo, oggi non avremmo meritato di perdere, ma non siamo stati bravi a girare gli episodi dalla nostra parte. Non aver chiuso il primo tempo in vantaggio è stato imperdonabile, bisogna migliorare nei dettagli perché in partite così gli avversari ti puniscono. Poi abbiamo preso due gol in contropiede, c'avevamo lavorato, sapevamo che era un loro punto di forza, se le marcature preventive non funzionano in quelle situazioni si deve fare fallo. Non esistere prende due gol in fotocopia. Abbiamo avuto troppa fretta, la partita era lunga, invece ci siamo fatti prendere dalla frenesia e abbiamo perso la calma".

"Scudetto? Pensiamo partita dopo partita"

Ora parlare di scudetto sembra fuori luogo, anche perché a rendere brutta la classifica è proprio il fatto di aver perso tutti gli scontri diretti: "Cinque sconfitte sono tante, se due di queste fossero stati pareggi la classifica sarebbe diversa perché abbiam perso sempre contro nostre competitor - ha aggiunto Inzaghi - Venivamo da quattro vittorie consecutive, questa sconfitta fa male, ma tra due giorni torniamo in campo. Là davanti tutti corrono, dobbiamo ritrovare continuità, oggi purtroppo abbiamo interrotto una lunga serie di partite in cui segnavamo almeno un gol. Pensiamo alle prossime due partite e poi si vedrà dopo la pausa".