Bellanova a nudo: “Inter squadra del cuore, Maicon il mio idolo”

E' Raoul Bellanova il protagonista del Matchday Programme prima di Inter-Bologna, in programma questa sera a San Siro. Un modo per conoscere meglio uno dei nuovi acquisti arrivati in estate alla Pinetina.

Bellanova: “Essenziali i miei genitori nella carriera” Vuole ricordare mamma e papà, Bellanova: “Nella mia carriera i miei genitori sono sempre stati essenziali, ci sono stati sempre, soprattutto nei momenti difficili. Anche i miei amici mi hanno aiutato tanto e mi sono stati vicino quando ero in Francia. Le mie caratteristiche? La velocità e le doti atletiche sono sempre state fondamentali per me in campo, ma ancora di più l’umiltà e la costanza, il voler sempre lavorare per migliorarsi”.