Lukaku convocato dal Belgio per i Mondiali: è nella lista ufficiale

Romelu Lukaku è nella lista dei 26 convocati del Belgio che partiranno per il Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite i social della nazionale belga, postando la foto dei selezionati, tra i quali compare anche l'attaccante dell'Inter (tra gli "italiani" anche De Ketelaere, l'ex Napoli Mertens e l'ex Atalanta Castagne, mentre il milanista Saelemaekers è in standby fino all'ultimo). Nelle ultime ore si era riaccesa la speranza di vedere Big Roma tra i convocati del ct Roberto Martinez, ma certo è che la sua chiamata sa di sorpresa: qualche giorno fa il fisioterapista di fiducia di Lukaku non si era voluto sbilanciare ("Mondiale? Presto per dirlo"), il belga era nelle mani dei medici, che evidentemente hanno rimesso in sesto l'attaccante in tempo, ai box per un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.