Atalanta-Inter diretta: 12.30 LIVE la partita di oggi

12.05

Le parole di Inzaghi

A pochi minuti dall’inizio della sfida, il tecnico dell’Inter ha presentato la sfida. “Sappiamo che in campionato dobbiamo cercare di migliorare il nostro percorso negli scontri diretti - ammette l’allenatore dell’Inter - l’Atalanta è un’avversaria tosta che arriva da due sconfitte e che vorrà riscattarsi. Il Napoli sta facendo qualcosa di incredibile anche rispetto agli altri campionati: tutte le altre squadre hanno avuto dei tentennamenti e sono raccolte in due o tre punti. Mancano ventiquattro partite, c’è ancora tempo per migliorare la posizione di classifica. Calhanoglu? Ha fatto bene, ha fatto quello che doveva fare in un momento complicato in cui c’era anche la Champions League. Brozovic sta meglio, però bisogna deve rientrare per gradi: oggi giocherà un pezzo di partita, poi andrà a fare il Mondiale. E quando tornerà sarà nuovamente pronto”.

11:00

Dove e a che ora vedere Atalanta-Inter: orari e canali

Atalanta-Inter aprirà l’ultima domenica di campionato prima della sosta per i Mondiali del Qatar. La sfida è in programma al Gewiss Stadium alle 12.30 e vero trasmessa in tv su Dazn e Sky Calcio.

11:30

Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini: Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Palomino, Boga, Hojlund, Malinovskyi, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Soppy. All: Gasperini

INDISPONIBILI: De Roon, Muriel, Zappacosta

SQUALIFICATI: -

DIFFIDATI: Demiral

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, Bellanova, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Brozovic, Asllani, Carboni, Correa. All: Inzaghi

INDISPONIBILI: Dalbert, D’Ambrosio, Lukaku, Darmian

SQUALIFICATI: -

DIFFIDATI: -

Arbitro: Chiffi

Guardalinee: Baccini e Colarossi

Quarto uomo: Manganiello

Var: Di Paolo

Aver: Muto

Segui su DAZN. Attiva ora

Gewiss Stadium - Bergamo