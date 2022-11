Pagelle Atalanta-Inter: Calhanoglu è il fulcro, Mkhitaryan prezioso

S. Inzaghi (all.) 6,5

Nella prima mezz’ora l’Inter ci capisce poco. Il pareggio la rianima e l’intervallo la accende definitivamente. Seconda rimonta consecutiva, ma soprattutto primo scontro diretto vinto.

Onana 6,5

Ritarda lo svantaggio, con un doppio intervento su Koopmeiners e Palomino. Poi incassa due gol senza colpe. I suoi rilanci possono diventare un fattore.

Skriniar 5,5

In due corner perde la marcatura di Palomino. Risultato: paratona di Onana e gol che riapre la sfida.

De Vrij 5

Senza senso affondare il tackle su Zapata in quella situazione. Ennesimo errore di una stagione opaca.

Bastoni 6

Koopmeiners largo blocca le sue avanzate nel primo tempo. Più libertà con Malinovskyi.

Acerbi (27’ st) 6

Solido e concentrato.

Dumfries 6

Nel primo tempo resta schiacciato, mentre servirebbe uno sfogo sulla sua fascia. Cresce nella ripresa.

Bellanova (27’ st) 6

La gamba c’è, deve migliorare nella gestione.

Barella 6

Soffre maledettamente la marcatura di Scalvini. Per liberarsene, si sposta pure a sinistra. Contro Koopmeiners ha vita decisamente più facile.

Calhanoglu 7

Sempre in controllo della situazione, anche quanto l’Atalanta è più aggressiva. E’ il fulcro della manovra, poi nel finale torna mezz’ala.

Mkhitaryan 6,5

Contributo a volte oscuro, ma sempre prezioso. Risale la corrente come tutta l’Inter e partecipa al raddoppio.

Brozovic (35’ st) sv

A gennaio ritroverà il suo posto.

Dimarco 6,5

Mette dentro il pallone che rotola in rete dopo il groviglio tra Dzeko e Maehle. Non soffre il fisico di Hateboer.

Gosens (35’ st) sv

Torna a Bergamo e si porta a casa i 3 punti.

Dzeko 7,5

Non c’è Lukaku? Ci pensa Big Edin, firmando una doppietta decisiva. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto: meglio di così…

Lautaro 6,5

L’assist per Dzeko e quello per… l’autogol di Palomino. Sempre dentro la battaglia. Obbliga Gasperini a togliere Demiral, che non lo tiene più.

Correa (39’ st) sv

Un paio di scatti e niente più.