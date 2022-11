Inter, prima i rinnovi. Ecco chi arriva se Gosens andrà via

MILANO - La priorità in casa nerazzurra è il rinnovo di Skriniar, che ha ormai scelto di restare in nerazzurro mettendo da parte le ricche proposte del Psg, ma non ha ancora accettato l’offerta interista. Sul tavolo, al momento, ci sono 6 milioni all’anno più bonus. Gli agenti del difensore vogliono un rilancio. L ’idea è chiudere con una fumata bianca entro Natale. Seguiranno Dzeko e Darmian. Per tutti gli altri nerazzurri in scadenza serviranno ulteriori riflessioni. Il mercato invernale si potrà accendere se qualche elemento chiedess e di essere ceduto. Potrebbe accadere qualcosa attorno a Gosens, tenuto sotto osservazione da diversi club tedeschi. L’Inter lo lascerà andare solo se troverà un sostituto adeguato e, possibilmente, con doti di uno contro uno come Perisic. Alla fine del mercato estivo, con Gosens corteggiato dal Bayer Leverkusen, l’Inter aveva pensato al croato Borna Sosa dello Stoccarda. Non se ne fece nulla perché il Leverkusen non voleva un acquisto definitivo. Ora sui taccuini dei dirigenti di viale Liberazione c’è anche Pedraza del Villarreal. Comunque in prestito.