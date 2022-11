Inter, le vacanze scattano in anticipo: il programma delle amichevoli a Malta

Sono ufficialmente iniziate le vacanze autunnali dell’ Inter . La squadra di Simone Inzaghi , infatti, insieme a Juventus e Lazio è quella che, calendario della sosta alla mano, si è allenata più a lungo dopo la disputa della 15ª giornata di campionato, l’ultima del 2022 prima della lunga e inedita sosta per i Mondiali in Qatar.

Inter, le vacanze scattano in anticipo

Il calendario dei nerazzurri prevedeva allenamenti fino al 19 novembre prima del rompete le righe con ritrovo fissato per il 2 dicembre, due giorni prima della partenza per il ritiro di Malta, programmato tra il 4 e il 9 dicembre, durante il quale la squadra lavorerà anche sul piano atletico per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato che vedrà l'Inter affrontare subito il Napoli nel turno infrasettimanale di mercoledì 4 gennaio 2023. Inzaghi ha però deciso di annullare la seduta di venerdì 18, facendo quindi scattare con un giorno di anticipo le vacanze per il gruppo, formato dai giocatori non convocati per il Mondiale dalle rispettive selezioni.

Ritiro Inter, a Malta test con il Salisburgo

Intanto è stato definito il programma delle amichevoli che l’Inter sosterrà a Malta. I test saranno due: il primo sarà contro una formazione locale, ma non gli Hamrun Spartans, bensì lo Gzira United. La gara si giocherà il 5 dicembre allo stadio Tony Bezzina di Paola, casa degli Hibernians, alle ore 18. Due giorni dopo, sempre presso lo stadio Bezzina, sarlirà notevolmente il livello tecnico dell’avversario, che sarà il Red Bull Salisburgo, reduce dal terzo posto nel girone di Champions League che comprendeva il Milan e avversario della Roma nel playoff di Europa League in programma a febbraio.