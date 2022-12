Inter, ufficiale l'amichevole con la Reggina: derby di famiglia per Inzaghi

Ufficiale un amichevole che sa tanto di derby in famiglia per Simone Inzaghi durante la sosta. Questo il comunicato del club: "Altra amichevole per l'Inter nel mese di dicembre. Dopo l'impegno di Siviglia con il Betis fissato per il 17 dicembre, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo giovedì 22 dicembre alle 18:00 allo Stadio Oreste Granillo. Di fronte la Reggina, formazione di Serie B allenata da Filippo Inzaghi".