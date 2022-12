Mkhitaryan ne ha per tutti: “Lukaku fortissimo, Dzeko resti all'Inter”

Henrikh Mkhitaryan è carico oggi come se fosse già ora di scendere in campo per la ripresa del campionato. L'armeno dell'Inter dà consigli alla squadra su come affrontare la ripresa del campionato e alla società su come agire nei prossimi mesi con alcuni giocatori nerazzurri.

Mkhitaryan: “Per me è importante giocare” Mkhitaryan farebbe di tutto per essere sempre in campo, anche essere in un ruolo che non è il suo. Indica così la rotta ai compagni di squadra: “Dobbiamo prepararci bene e iniziare fortissimo alla ripresa: è molto importante la partita col Napoli, dobbiamo fare di tutto per vincerla. Vogliamo essere ancora in gara e lottare per i primi posti. Per me è importante giocare, non mi importa dove: voglio giocare e contribuire. Spero di giocare ancora di più e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.