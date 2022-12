Gioia Inter, Lukaku vede il rientro

MILANO - Non si può dire che sia stata una ripartenza morbida, o lenta. Anzi, nel giorno di ritorno alla Pinetina, Lukaku ha lavorato più dei suoi compagni. Quando è comparso in campo, infatti, aveva già svolto in palestra una serie di esercizi di preparazione al vero e proprio allenamento. Poi si è aggregato al gruppo per il riscaldamento e il torello. Quindi, si è staccato per seguire il suo differenziato. Almeno per qualche giorno si andrà avanti così, con Big Rom che seguirà la sua tabella di lavoro e, uno step dopo l’altro, si metterà in pari rispetto agli altri. Che hanno cominciato la nuova preparazione 9 giorni fa, e sono già passati dal mini-ritiro a Malta e da due amichevoli. Sarà anche per gli altri reduci del Qatar, con un pizzico di attenzione in più per Dumfries, che ha rivelato di avere un guaio al polpaccio: «Ma sarò a posto in 10 giorni».