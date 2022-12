Inter e Skriniar, rinnovo entro l'anno

MILANO - Lo striscione dell’ultimo chilometro è stato ormai superato. L’Inter, infatti, conta di chiudere la partita per il rinnovo di Skriniar entro la fine dell’anno, con una fumata bianca oppure con una nera. Si potrà slittare a gennaio solo per definire gli ultimi dettagli. Ma vorrà dire che il difensore slovacco ha già dato un assenso di massima alla proposta nerazzurra. Del resto, ormai, le carte sono state messe sul tavolo. Marotta e Ausilio hanno presentato la lora offerta che, come noto, si articola su un contratto da 6 milioni netti a stagione più bonus. E ora attendono una risposta. C’è la disponibilità a ricalibrare qualcosa per quanto riguarda i premi, non viene esclusa l’ipotesi di un incentivo alla firma, ma la sostanza resta quella. Il pallone, quindi, è sui piedi di Skriniar, che deve scegliere se calciarlo in rete, oppure se spedirlo in tribuna. Ovvio che questo secondo scenario significherebbe rottura.

Settimana decisiva? Da viale Liberazione continua a trapelare ottimismo. Se non altro per l’atteggiamento che continua ad avere del difensore e per la disponibilità, manifestata in uno degli incontri avvenuti in precedenza, a rinunciare a qualcosa pur di restare a Milano. È arrivato il momento, però, di prendere una posizione. Tirare ancora in lungo non avrebbe senso e sarebbe pure poco rispettoso. Ecco perché i dirigenti nerazzurri già per questa settimana si attendono non solo un nuovo contatto con l’entourage di Skriniar, nello specifico il suo agente Roberto Ristici, ma anche una risposta pressoché definitiva. Tutt'al più potrà essere valutata una controproposta. Superfluo, però, sottolineare che quest’ultima dovrà restare entro certi limiti, perché l’Inter non è in grado di competere con le disponibilità del Paris Saint Germain, che già dalla scorsa estate sta corteggiando lo slovacco con un ricchissimo contratto da 9,5 milioni a stagione, bonus compresi.