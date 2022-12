Inter, Lukaku fatica in gruppo: obiettivo Napoli

In casa Inter è iniziata la quart’ultima settimana prima della ripresa del campionato. Dopo la fine del breve, ma proficuo, ritiro di Malta, dove oltre alle due amichevoli contro Gzira United e Salisburgo, vinte rispettivamente 6-1 e 4-0, i giocatori di Simone Inzaghi hanno lavorato sul piano atletico per farsi trovare pronti in vista del ritorno della Serie A, la preparazione dei nerazzurri è ripresa al Suning Training Centre di Appiano Gentile.

Il Mondiale è alle spalle: Lukaku al lavoro verso Inter-Napoli

La notizia della sessione di allenamento effettuata nella giornata di lunedì 12 dicembre è il ritorno in gruppo di Romelu Lukaku. I soli esclusivamente Danilo D'ambrosio e Joaquin Correa hanno infatti svolto lavoro differenziato, mentre il centravanti belga, al pari di André Onana, si è allenato con i compagni per il terzo giorno consecutivo dal 30 ottobre, quando l’ex attaccante del Chelsea, all’indomani della partita contro la Sampdoria, aveva accusato un risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, ricaduta della lesione subita a fine agosto, chiudendo in anticipo il suo tormentato 2022 con l’Inter e avviando la rincorsa al Mondiale, al quale Lukaku ha poi partecipato disputando però una sola partita per intero, quella contro la Croazia, che sancì l’eliminazione dei Diavoli Rossi al primo turno anche a causa dei tanti errori sottoporta di Big Rom.

Inter, Lukaku "punta" l'amichevole contro il Betis

Seppur devastato nel morale dal flop della propria nazionale e di se stesso Lukaku è tornato dal Qatar in ottima salute, clinicamente guarito dai guai muscolari che hanno scandito la prima parte della stagione del suo ritorno in Italia. Ora l’obiettivo di Inzaghi e dello staff medico dell’Inter sarà quello di riportare il centravanti alla forma migliore in vista della super sfida del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli, che per l’Inter avrà il sapore dell’ultima spiaggia nel difficile tentativo di tornare in corsa per lo scudetto. Da verificare in questo senso l’eventuale presenza di Lukaku nell’amichevole di sabato 17 a Siviglia contro il Betis.