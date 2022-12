Inter, Zenga: "Col Napoli Inzaghi ha un problema, Spalletti più fortunato"

Sul suo canale YouTube, l’ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha analizzato quello che per lui potrebbe essere un problema per Simone Inzaghi in vista del match col Napoli: "Dal 4 gennaio fino a marzo, quando arriverà la sosta, non ci sarà un weekend libero. Poi ci sarà una nuova sosta e i giocatori delle nazionali partiranno ancora. Sarà un turbinio di partite continuo. Il Napoli ha avuto tanti giocatori che sono usciti presto e Spalletti ha potuto dare loro dieci giorni di pausa. Li riavrà quasi tutti attorno al 20 e avrà tutto il tempo per preparare la gara contro l’Inter a San Siro".