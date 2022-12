Darmian salva l'Inter a Siviglia: finisce 1-1 con il Betis

Inter, 1-1 senza acuti a Siviglia: Darmian risponde a Juanmi

I nerazzurri, un po' stanchi per il lavoro svolto in preparazione nelle ultime settimane, sono apparsi senza molte idee in attacco: l'unico brivido nel primo tempo è una rete annullata a Dzeko per fuorigioco dell'assist-man Gosens. Nella ripresa da annotare l'esordio di Brazao tra i pali al posto di Handanovic, poi la partita si anima nel finale: Juanmi all'83' con un colpo di testa porta in vantaggio i padroni di casa, ma gli ospiti reagiscono immediatamente trovando il pareggio con Darmian all'85', conclusione al volo su assist di Dimarco. Tra le note positive per Inzaghi c'è la prestazione di Mkhitaryan, convincente nella nuova posizione avanzata decisa dal tecnico piacentino. Da rivedere l'attacco, in attesa del ritorno di Lukaku Dzeko si è visto troppo poco.