Inter, Dalmat: "Spero in una rimonta sul Napoli"

Ancora una volta, Dalmat ha mostrato tutta la sua vicinanza all' Inter , squadra con cui ha giocato per due stagioni. In vista del big match che attende i nerazzurri il 4 gennaio, il francese ha suonato suona la carica su Instagram: "Tra poco inizia il campionato italiano, spero in una rimonta dell'Inter sul Napoli . Ci credo, sarà complicato ma nel calcio tutto è possibile. Forza Inter".

Dalmat cuore interista

Dalmat già in passato ha dimostrato di essere legato all'Inter. Solo qualche settimana fa, il francese aveva caricato l'ambiente nerazzurro per il derby d'Italia: "Aspettiamo questa partita da una settimana, è troppo importante per due motivi: primo, perché è la Juve e io odio questa squadra come tutti voi. Secondo, stasera abbiamo l'obbligo di vincere: siamo due punti sopra e possiamo mandarli a meno cinque. Seguirò il match da casa davanti alla tv, indosserò la maglietta e la metterò anche a mio figlio".