Inter, infortunio Mkhitaryan: ecco quali sono le sue condizioni

Mkhitaryan: dovrebbe trattarsi di leggera lombalgia

Secondo le prime informazioni, per l'armeno Mkhitaryan dovrebbe trattarsi di una leggera lombalgia. Il giocatore sarebbe dunque stato sostituto principalmente per ragioni prudenziali, per non rischiare proprio in previsione della partitissima di Serie A. Insomma, un cambio a scopo precauzionale.