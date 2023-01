Lautaro Martinez e quella frase sui social che alimenta i dubbi sull’arbitro

MILANO - Un gol oltre il novantesimo, una vittoria sfumata. In casa Inter il pareggio ottenuto dal Monza in extremis spinge tutti a scagliarsi contro l’arbitro Sacchi. Il gol annullato ad Acerbi - con i nerazzurri già in vantaggio - ha mosso non poche polemiche. In primis quelle del tecnico Simone Inzaghi.